Şanlıurfa'da Lokantada Yangın: İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Şanlıurfa'da Lokantada Yangın: İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir lokantada çıkan yangın, iş yerini tamamen kullanılmaz hale getirdi. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtiliyor. Olayda ölü veya yaralı yok, ancak maddi hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'da bir lokantada yangın çıktı. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Meydan Mahallesi Merkez Caddesi'nde bulunan semt pazarı içindeki bir lokantada yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında, alevler kısa sürede tüm iş yerini sararken, iş yeri tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın, bitişikteki iki dükkana da sıçrayarak camların kırılmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Ölü ve yaralının olmadığı iş yeri yangınında, maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme çalışması başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
