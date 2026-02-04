Şanlıurfa'da kuyumcu soygununda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa'da yaklaşık 4 milyon TL'lik altının çalındığı kuyumcu soygunuyla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde bulunan Ş.Ç.'ye ait kuyumcu geçtiğimiz günlerde hırsızlar tarafından soyuldu. İddiaya göre, kar maskeli üç şüpheli, kuyumcuya girerek yaklaşık 4 milyon TL değerindeki altını alarak kaçtı. Hırsızlar kaçarken mağaza içerisinde müşteri olarak bulunan bir polis memurunu da ayağından silahla vurarak yaralamıştı. Olay sonrası başlatılan çalışma kapsamında 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve şüpheliler gözaltına alındı. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA