Şanlıurfa'da kırtasiye denetimi: 44 işletmeye ceza

Şanlıurfa'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen kırtasiye denetimlerinde, 188 işletme kontrol edildi, mevzuata aykırılık tespit edilen 44 işletme hakkında toplam 175 bin lira idari işlem uygulandı.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğünce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasa düzeninin sağlanması ve kırtasiye ürünlerinin tüketicilere doğru ve şeffaf bilgilerle sunulması amacıyla denetimler gerçekleştirildi. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda başlatılan denetimler kapsamında, il genelinde 188 kırtasiye işletmesi denetlendi. Denetimlerde ürünün fiyat etiketi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu kontrol edildi. Ekipler, ürünlerin satış fiyatlarının açık ve anlaşılır şekilde belirtilip belirtilmediğini, fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasında uyum bulunup bulunmadığını ve etiketlerde mevzuatta öngörülen bilgilerin yer alıp almadığını inceledi.

Ayrıca tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği de kontrol edildi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen 44 işletme hakkında toplam 175 bin lira tutarında idari para cezası kesildi.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması, ticari faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve piyasada adil ve şeffaf ticari ortamın sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı