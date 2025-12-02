Şanlıurfa'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde durdurulan bir araçta, piyasa değeri 5 milyon TL olan 249 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Karakuzu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri yol kontrol uygulaması sırasında büyük bir kaçakçılık girişimini ortaya çıkardı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 249 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri şüpheli sürücüyü gözaltına alarak olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ŞANLIURFA