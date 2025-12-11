Şanlıurfa'da kripto para madenciliği operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da kripto para madenciliğinde kullanılan ve değeri 7 milyon TL olan gümrük kaçağı 281 mining cihazı ele geçirildi. Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hilvan'da kripto para üretimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı, SİBER ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kripto para üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, ahır görünümündeki tesiste 281 adet kripto para madenciliğinde kullanılan faturasız mining cihazı, 1 adet elektrik trafosu, 1 adet kesici cihaz ele geçirildi.

Ele geçirilen mining cihazlarının piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon TL olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA