Şanlıurfa'da 2 milyonluk kaçak lastik operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir çekicide yapılan kontrollerde piyasa değeri 2 milyon TL olan 211 kaçak lastik ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar yol kontrol çalışmaları kapsamında bir çekici durduruldu. Çekici ve çekiciye bağlı yarı römorkta yapılan kontrollerde piyasa değeri 2 milyon TL olan 211 kaçak çekici ve kamyon lastiği ile 15 adat jant ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA