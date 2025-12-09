Şanlıurfa'da 2 milyonluk kaçak lastik operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu bir çekicide, piyasa değeri 2 milyon TL olan 211 kaçak lastik ve 15 adet jant ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa