3 işçinin öldüğü elektrik faciasında bir kişi daha defnedildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği elektrik faciasında hayatını kaybeden işçilerden 2 çocuk babası Mustafa İnanç (50), Kavak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan fabrikanın çelikhane tesisinde dün meydana gelen olayda atık suların toplandığı kuyu içerisinde arızalanan su pompasını onarmak için çalışma yapan Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yunus Çekiç (47) ile birlikte yüksek gerilim akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden işçilerden Mustafa İnanç'ın cenazesi, Adli Tıptan alındıktan sonra Kavak ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Kayabaşı Camine getirildi. İnanç'ın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı