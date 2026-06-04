Haberler

3 işçinin öldüğü elektrik faciasında bir kişi daha defnedildi

3 işçinin öldüğü elektrik faciasında bir kişi daha defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 3 işçiden Mustafa İnanç, Kavak ilçesinde toprağa verildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği elektrik faciasında hayatını kaybeden işçilerden 2 çocuk babası Mustafa İnanç (50), Kavak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan fabrikanın çelikhane tesisinde dün meydana gelen olayda atık suların toplandığı kuyu içerisinde arızalanan su pompasını onarmak için çalışma yapan Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yunus Çekiç (47) ile birlikte yüksek gerilim akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden işçilerden Mustafa İnanç'ın cenazesi, Adli Tıptan alındıktan sonra Kavak ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Kayabaşı Camine getirildi. İnanç'ın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti

YDK kararı sonrası CHP'de taşlar yerinden oynadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Peş peşe hamleler
Boşanmak isteyen eşini çocuğunun gözü önünde katletti

Eşini çocuğunun gözü önünde katletti! İfadesi kan dondurdu
Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ndeler! G.Saray'ın kalbini istiyorlar
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret

İşte Kılıçdaroğlu'nu ilk ziyaret eden belediye başkanları
Samsun'da fabrika faciasında hayatını kaybeden işçiyi son yolculuğuna mesai arkadaşları uğurladı

Fabrika faciasında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
Büyük fedakarlık! Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>