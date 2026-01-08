Haberler

Kapalıçarşı soruşturmasında 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kapalıçarşı soruşturmasında 3 kişi adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yürütülen suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, Samsun'da gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. 15 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 80 şüpheli hedef alındı.

İstanbul'da suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması' suçuna yönelik İstanbul, Samsun, Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Rize, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Manisa, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale ve Muğla olmak üzere 15 ilde salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 80 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Operasyon kapsamında Samsun'da 1'i kadın olmak üzere 3 kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin, Samsun Adliyesi'nden İstanbul Adliyesi'ne Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor

Elendiği maçtan sonra yine dilinde Türk futbolu vardı
İsviçre'deki yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı

Yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı