Samsun'da kaçak ürün operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1388 paket gümrük kaçağı sigara, 298 adet gıda takviyesi hap, 26 paket doldurulmuş makaron sigara, 13 kilogram nargile tütünü ve 9 paket ısıtmalı tütün çubuğu ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

