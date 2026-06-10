Samsun'da lüks araca 300 bin lira ceza
Samsun'da geçici ithalat kapsamında getirilen ve yasal sürede yurt dışına çıkarılmayan lüks araca el konuldu, 2 kişiye toplam 300 bin TL idari para cezası uygulandı.
Samsun'da geçici ithalat kapsamında ülkeye getirilen ve yasal süresi içerisinde yurt dışına çıkarılmadığı belirlenen lüks araca el konulurken, 2 kişiye toplam 300 bin TL idari para cezası uygulandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, geçici ithalat kapsamında ülkeye getirilen bir aracın yasal süresi içerisinde yurt dışına çıkarılmadığı tespit edildi.
Gümrük Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında yürütülen işlemlerde, 2 şahsa toplam 300 bin TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen lüks araç ise gerekli işlemlerin ardından Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN