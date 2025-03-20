Samsun'da Depoda Yangın Çıktı, Maddi Zarar Oluştu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir depoda çıkan yangında maddi zarar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak yandaki işyerlerine sıçramadan söndürdü.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir depoda çıkan yangında maddi zarar oluştu.
Yangın, Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki Hüseyin C.'ye ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerince yandaki işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında depodaki kullanılmayan eşyalar zarar gördü.
Yangınla alakalı inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa