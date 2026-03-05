Haberler

AVM'de kuyumculardan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

AVM'de kuyumculardan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da bir alışveriş merkezindeki kuyumculardan 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 1'i kadın 2 şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da AVM'de iki ayrı kuyumcudan yaklaşık 150 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 1'i kadın 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Mart saat 19.00 sıralarında Canik ilçesinde bulunan Piazza Alışveriş Merkezi'ndeki(AVM) iki ayrı kuyumcudan yaklaşık 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Olayın bildirilmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şahısların D.G. (33) adlı kadın ve E.G. (43) olduğu tespit edildi. Başka bir ilden Samsun'a geldikleri belirlenen 2 şüpheli, Çarşamba ilçesinde çaldıkları ziynet eşyaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan ziynet eşyaları müştekilere teslim edilirken, polisteki sorgulaması tamamlanan D.G. adlı kadın ile E.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.G. ve E.G., tutuklanarak Samsun T TipiKapalı Cezaevi'nde gönderildiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
Özge Özpirinçci aldığı 'Ahlaksız teklif'i kahkahalarla anlattı: Ablacım bunu gerçekten benden mi istiyorsun?

Verdiği cevap olay oldu! Ünlü oyuncudan ahlaksız teklif itirafı
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: Saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
Azerbaycan'da okulun yanına İHA düştü

En alakasız ülke de savaşa girecek gibi! Okulun yanı başını vurdular
Vinicius Junior'dan Real Madrid'e rest

Gelen tepkiler sonrası rest çekti: Burada oynamak istemiyorum