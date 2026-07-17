Jandarmadan 1 tonluk tütün ooerasyonu: 2 gözaltı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 560 bin 500 adet makaron ile 1 ton 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Serdivan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda, şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde detaylı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; 450 bin adet bandrolsüz boş makaron, 110 bin 500 adet doldurulmuş makaron, 1 ton 50 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet elektronik sigara sarma makinesi, 2 adet hava kompresörü ve 2 adet kompresör nem alma makinesi ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı