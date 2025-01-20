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Sakarya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Milyon TL Değerinde 3 Ton Ele Geçirildi

Sakarya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Milyon TL Değerinde 3 Ton Ele Geçirildi
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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde durdurulan tırda 1 milyon TL değerinde 3 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde durdurulan tırın dorsesinden piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile operasyonlarını sürdürüyor. Kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda, durumundan şüphelenilerek takibe alınan A.E. (32) kontrolündeki tır Akyazı ilçesi geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde durduruldu. Çekici ve dorse kısmında yapılan arama neticesinde piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Konuya ilişkin adli işlemlere başlanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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