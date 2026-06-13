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Hayvan çiftliğindeki yangında 5 kuzu telef oldu, bin balya küle döndü

Hayvan çiftliğindeki yangında 5 kuzu telef oldu, bin balya küle döndü
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 5 kuzu telef olurken, bin balya saman küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında, 5 kuzu telef olurken bin balyada küle döndü.

Şeyhtımarı Mahallesi Çelikler Sokak'ta bulunan A.E.'ye ait küçükbaş hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında, 5 kuzu telef olurken bin balyada küle döndü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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