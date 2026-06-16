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Kaçak araba parçaları gizlenen depoya operasyon: 100 milyon lira değerinde parça ele geçirildi

Kaçak araba parçaları gizlenen depoya operasyon: 100 milyon lira değerinde parça ele geçirildi
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Sakarya'da, yurt dışına gönderilmek üzere yola çıkan gümrük mühürlü iki tırdaki araç parçalarını yasadışı yollarla iç piyasaya sürmek isteyen şahıslara yönelik operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan tonlarca araç parçası ele geçirildi.

Sakarya'da, yurt dışına sevk edilmek üzere yola çıkan gümrük mühürlü iki tırdaki araç parçalarını yasadışı yollarla iç piyasaya sürmek amacıyla bir depoda gizleyen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan tonlarca araç parçası ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarda yapılan araştırmalar neticesinde, 5 Haziran'da bir ülkeye sevk edilmek üzere yola çıkan gümrük mühürlü 2 tırda yüklü araç parçalarının, ülke içinde yasa dışı olarak piyasaya sürülmek amacıyla Sakarya'ya gelmeden önce başka tırlara aktarıldığı ve kentteki bir depoda saklandığı tespit edildi. Belirlenen depoda yapılan aramalarda, piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirtilen; 25 ton 420 kilo muhtelif motor parçası, 170 adet hidrolik direksiyon pompası, 115 adet hava pompası, 72 adet motor bloğu ve diğer tamamlayıcı parçalar, 70 adet klima motoru, 45 adet marş dinamosu, 20 adet direksiyon kutusu, 4 adet şanzıman ve 1 adet yarım şase ele geçirildi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen söz konusu suç unsurları, Sakarya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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