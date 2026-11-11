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Rusya, Leningrad'a düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 92 İHA'yı düşürdü

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Rusya, Leningrad bölgesine sabah saatlerinde düzenlenen İHA saldırısında 92 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin memleketi Kriviy Rig'e yapılan İHA saldırısı elektrik kesintisine yol açtı; su ve ısıtma sistemleri de etkilendi.

Rusya, sabah saatlerinde Leningrad bölgesine düzenlenen Ukrayna saldırısında 92 İHA'yı düşürdü. Rusya'nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin memleketi olan Kriviy Rig düzenlediği İHA saldırısı nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD-Rusya-Ukrayna arasında görüşmeler devam ederken, Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar da sürüyor. Rusya, sabah saatlerinde Leningrad bölgesine İHA'larla hedef alındığını belirtti. Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, saldırıda kullanılan 92 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Bölgede, Rusya'nın Baltık Denizi üzerinden gerçekleştirdiği petrol ve tahıl ihracatı açısından önemli limanlar olan Ust-Luga, Primorsk ve Vysotsk'un yanı sıra ülkenin en büyük ikinci petrol rafinerisi Kirishi bulunuyor. Geçtiğimiz pazartesi günü Surgutneftegaz şirketi tarafından işletilen Kirishi petrol rafinerisi bir İHA saldırısına uğramış ve tesiste yangın çıkmıştı.

Zelenskiy'nin memleketine İHA saldırısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin memleketi ve önemli sanayi merkezlerinden biri olan Kriviy Rig kentine İHA saldırısı nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. Kriviy Rig Savunma Konseyi Başkanı Oleksandr Vilkul, saldırının su ve ısıtma sistemlerini de etkilediğini bildirdi.

Vilkul, "Jeneratörler kullanarak su ve kanalizasyon sistemlerini yeniden işler hale getirmeye çalışıyoruz. Isıtma sisteminin yeniden devreye alınması daha zor olacak. Apartmanlar, okullar ve anaokulları hasar gördü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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