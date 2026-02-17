Haberler

RTÜK Başkanı Daniş'ten Zonguldak'ta meydana gelen maden kazası için yayıncı kuruluşlara uyarı

RTÜK Başkanı Daniş'ten Zonguldak'ta meydana gelen maden kazası için yayıncı kuruluşlara uyarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Zonguldak'ta meydana gelen maden kazasında yayın yapacak kuruluşlara, acılı ailelerin mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlattı ve hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı diledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Zonguldak'ta meydana gelen maden kazasında yayın yapacak kuruluşları aile mahremiyetini koruması konusunda uyardı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak'ta meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Daniş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Göçük altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Yayıncı kuruluşlarımızın yapacakları yayınlarda, acılı ailelerin mahremiyetine ve insan onuruna saygı çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda azami hassasiyet gösterilmesi gerekliliğini önemle hatırlatıyorum. Milletimizin başı sağ olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihi verildi! İlk yapacağı iş bile belliymiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takipçisi Çelik'ten en ucuzu 1.6 milyon Lira olan araba istedi!

Takipçisinin isteği akıllara zarar! En ucuzu 1.6 milyon lira
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
Babasına kurduğu tuzak pes dedirtti: Yemeden içmeden kesildi

Babasına kurduğu tuzak pes dedirtti: Yemeden içmeden kesildi
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçelileri yine kızdırdı
Takipçisi Çelik'ten en ucuzu 1.6 milyon Lira olan araba istedi!

Takipçisinin isteği akıllara zarar! En ucuzu 1.6 milyon lira
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü

Türkiye'nin en büyük şehirlerinden! Son hali çileden çıkardı
Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı

4 yıl aradan sonra can buldu