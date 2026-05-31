PSG zaferi sonrası Fransa karıştı: 7 polis yaralandı, 416 kişi gözaltına alındı

PSG'nin Arsenal'i yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından Fransa'da birçok kentte çıkan olaylarda 7 polis yaralandı, 416 kişi gözaltına alındı. Kutlamalar şiddete dönüştü.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da dün akişam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Fransız ekip Paris Saint-Germain (PSG) kazandı. Fransız ekibin, finalde Arsenal'i mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından Paris'teki Şanzelize Caddesi binlerce taraftarla doldu. Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte başlayan kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüşürken, taraftarlar ile polis arasında çatışma çıktı. Çok sayıda polis ve taraftarın yaralandığı olaylar sırasında bazı gruplar güvenlik güçlerine havai fişek ve meşale fırlattı, araçları ateşe verdi ve çok sayıda mağaza ile iş yerinin camlarını kırdı. Kentin çeşitli noktalarında araçlar hedef alınırken, araç içindeki kişilere saldırılar gerçekleşti. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, olaylarda 7 polisin yaralandığını belirterek, 280'i Paris'te olmak üzere toplamda 416 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Polis, olaylar sırasında 6 araç, 2 iş yeri ve bir otobüs durağının hasar gördüğünü açıkladı. Otobüs, tren ve demiryolu hatlarında seferler geçici olarak durduruldu ya da yavaşlatıldı.

PSG oyuncularının bugün Paris'te zafer geçidi yapması, Eyfel Kulesi yakınındaki Champ-de-Mars'ta taraftarlarla buluşması ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edilmesi planlanıyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
