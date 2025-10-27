Haberler

Polis, kaybedilen 200 bin TL'yi sahibine ulaştırdı

Güncelleme:
Eskişehir'de bir alışveriş merkezinden bulunan ve karakola teslim edilen 200 bin TL, polis ekiplerinin çalışması sonucunda sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre; 26 Ekim 2025 günü saat 09.30 sıralarında bir alışveriş merkezi içerisindeki bir iş yerinde 200 bin TL para bulundu. Unutulduğu anlaşılan para, Çarşı Şehit Cengiz Kuloğlu Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Polis ekiplerince, paranın sahibinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, paranın F.E. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Buluntu paranın, gerekli prosedürlerin uygulanmasının ardından sahibine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
