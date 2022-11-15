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Pendik'te kripto para tartışması kanlı bitti: Arkadaşına kurşun yağdırdı

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te kripto para tartışması kanlı bitti: Arkadaşına kurşun yağdırdıİSTANBUL Pendik'te bir vatandaş, kripto para alım satım nedeniyle tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı.

Pendik'te kripto para tartışması kanlı bitti: Arkadaşına kurşun yağdırdı

İSTANBUL Pendik'te bir vatandaş, kripto para alım satım nedeniyle tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı. Saldırgan olay sonrası aynı silahla kendini de yaraladı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet A. isimli şahıs, beraber kripto alım satım işlemi yaptığı arkadaşı Metin U.'nun evine geldi. İkili arasında başlayan tartışma sonrası Metin U. yanında taşıdığı silahla arkadaşına kurşun yağdırdı. Olayda arkadaşı Ahmet A. kanlar içerisinde yere yığılırken, evinin balkonuna çıkan Metin U. çevredekilerden yardım istedi. Saldırgan ev sahibi Metin U. daha sonra ise aynı silahla kendini de yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleriyse yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet A. ve Metin U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hastane önüne gelen Metin U.'nun yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik 3. Sayfa Haberler

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