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İstanbul'un göbeğinde kripto para tartışması! Alım-satım konusunda anlaşamadığı arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te bir vatandaş, kripto para alım satım nedeniyle tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı. Saldırgan olay sonrası aynı silahla kendini de yaraladı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da Ahmet A. isimli şahıs, beraber kripto alım satım işlemi yaptığı arkadaşı Metin U.'nun evine geldi. İkili arasında başlayan tartışma sonrası Metin U. yanında taşıdığı silahla arkadaşına kurşun yağdırdı. Olayda arkadaşı Ahmet A. kanlar içerisinde yere yığılırken, evinin balkonuna çıkan Metin U. çevredekilerden yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan ev sahibi Metin U. daha sonra ise aynı silahla kendini de yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleriyse yaralıları hastaneye kaldırdı.

İstanbul'un göbeğinde kripto para tartışması! Alım-satım konusunda anlaşamadığı arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

AĞIR YARALANDI

Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet A. ve Metin U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hastane önüne gelen Metin U.'nun yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik 3. Sayfa Güncel Haberler

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