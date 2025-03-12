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Pamuk Yüklü Tır Seyir Halinde Alev Aldı

Pamuk Yüklü Tır Seyir Halinde Alev Aldı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, seyir halindeki pamuk yüklü bir tır alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen veya yaralanan olmadı, ancak 5 milyon TL'lik zarar meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seyir halindeki pamuk yüklü tır, alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail B. idaresindeki 63 K 4180 pamuk yüklü tır, seyir halinde alev almaya başladı. Tırdan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracını yol kenarındaki istasyonun boş alanına çekerek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken tır kullanılmaz hale geldi. 5 milyon TL'lik zarar oluştuğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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