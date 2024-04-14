Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü böyle savruldu

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün kaza esnasında motordan uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arsuz ilçesi Uluçınar Mahallesi'nde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen otomobil, dönüş yaptığı esnada karşıdan gelen motosikletle çarpıştı. Otomobil ve motosikletin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü H.G. isimli şahıs yaralandı. Ufak sıyrıklarla kurtulan sürücüsünün kaza anında motosikletten uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü H.G.'yi, hastaneye kaldırıldı.