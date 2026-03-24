Osmaniye'de milyarlık bahis ağı çökertildi: Şirketler ve araçlara el konuldu

Osmaniye'de milyarlık bahis ağı çökertildi: Şirketler ve araçlara el konuldu
Osmaniye'de yasa dışı bahis faaliyetleri üzerine yürütülen soruşturma sonucunda 18 şüpheliye ait toplamda 1 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Soruşturma kapsamında ayrıca şebekenin işlem hacminin 9,2 milyar TL olduğu belirlendi.

Osmaniye'de yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheliye ait yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis ağına ilişkin yüksek tutarlı finansal hareketlilik tespit edildi. Yapılan incelemelerde şebekenin toplam işlem hacminin 9,2 milyar TL olduğu belirlendi. Soruşturma çerçevesinde, şüphelilere ait piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olan 6 şirkete, farklı marka ve modellerde 30 araca, arsa ve konut niteliğindeki 12 taşınmaza ve tüm finansal hesaplara el konuldu.

Öte yandan soruşturma kapsamında herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi. - OSMANİYE

