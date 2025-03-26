İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 143 adrese baskın! Onlarca gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...

Osmaniye'de 1 Milyon Lira Değerinde Sahte Ürün Ele Geçirildi

Osmaniye'de 1 Milyon Lira Değerinde Sahte Ürün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda ünlü markalara ait 1 milyon 50 bin lira değerinde sahte ürün ele geçirildi. Şüpheli araçta 1,043 adet taklit tişört bulundu.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde ünlü markalara ait 1 milyon 50 bin lira değerinde sahte ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalar soncunda, kaçak yollarla üretilen dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin kente getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Bu çerçevede, D400 kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL olan taklit markalı bin 43 tişört ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü H.D. (45) hakkında adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title