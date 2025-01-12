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Ordu'da Yangın: İş Yeri ve Depoda Maddi Hasar Oluştu

Ordu'da Yangın: İş Yeri ve Depoda Maddi Hasar Oluştu
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Ordu'nun Boztepe Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki depoya sıçrayarak maddi hasara sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü, can kaybı yaşanmadı.

Ordu'da bir iş yeri ile depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.

Olay, Boztepe Mahallesi'nde Temel Boztepe'ye ait ahşap torna üzerine faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki araç filtrelerinin olduğu depoya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı iş yeri ve depoda büyük çaplı hasar oluştu.

Yangın hakkında açıklamalarda bulunan Boztepe Mahalle Muhtarı Mustafa Kurucu, "Bildiğimiz kadarıyla buzdolabından çıkan kıvılcım yangına dönüşmüş. İtfaiye ekipleri gerekli müdahaleyi yaptı ancak sonuç olarak malzemeler yandı. Burada arı peteği ve marangozluk işleri yapılıyordu, bir de oto filtrelerinin olduğu bir depoydu. Çok şükür can kaybı ve yaralanma yok, üzücü bir durum" dedi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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