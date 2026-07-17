Babala TV'nin hesabına yurt dışından yüklü döviz, MASAK'a bildirildi

Oğuzhan Uğur'un "gerçek faydalanıcısı" olduğu Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı