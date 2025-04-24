Nevşehir'de Asansör Firması Çalışanları İnşaattan Kombi Çaldı

Nevşehir'de bulunan bir inşaata giren asansör firması çalışanları, 3 adet kombiyi çaldı. Hırsızların inşaata giriş ve çıkışları çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir 20 Temmuz Mahallesi Andaç Sokak üzerinde bulunan bir inşaattan 3 adet kombinin çalındığını fark eden inşaat sahibi H.Y. durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine başlatılan çalışmada hırsızlık olayını asansör firmasında çalışan 3 kişinin yaptığı belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler O.G. (19), K.Y. (40) ve C.C. (34), Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızların, çaldıkları piyasa değeri 48 bin lira olan kombileri de hurdacıya sattıkları ortaya çıktı. Hurdacıdan geri alınan kombiler sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR