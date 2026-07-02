Mısır Çarşısı'nda yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda bir dükkanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 13.00 sıralarında Fatih Rüstempaşa Mahallesi'ndeki Tarihi Mısır Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çarşı içerisindeki bir aktarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çarşıdan dumanlar yükselirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen biri dükkan sahibi 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Dükkanda hasar oluşurken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı