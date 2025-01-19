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Milyonluk Yarış Atları Kazada Strese Girdi

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Edirne'nin Havsa ilçesinde, yarış atı yüklü tır ile çekici tırın çarpışması sonucu milyonluk yarış atları strese girdi. Araçlardaki yaralanmalar sonrası atlar için köy sakinleri yardım etti.

Milyonluk yarış atları kaza sonrası strese girdi

EDİRNE - Edirne'nin Havsa ilçesi Osmanlı köyü içindeki E-5 karayolu üzerinde yarış atı yüklü tır ile çekici tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, milyonluk yarış atları strese girdi.

Araçlar kafa kafaya çarpıştı

İstanbul'dan Fransa'ya gitmek üzere olan yarış atı yüklü tır, Osmanlı köyü otoban gişeler mevkiinde, Kırklareli'den gelen araç yüklü çekici tır ile zeminin kaygan olmasından dolayı kafa kafaya çarpıştı.

Çekicideki araç sürücüleri yaralanırken, tır dorsesindeki milyonluk yarış atları çarpışmanın etkisi ile strese girdi.

Osmanlı köyü sakinlerinin 112'yi arayarak yardım istemesinin ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gelerek kazaya müdahale etti.

Köy sakinleri, milyonluk yarış atlarının dorse içinden çıkarılmasına yarım ederek, atları sakinleştirmeye çalıştı.

Milyonluk Yarış Atları Kazada Strese Girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - 3.Sayfa
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