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Milli sporcunun öldüğü kazada otomobil sürücüsünün yargılanmasına devam edildi

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Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği kaza nedeniyle otomobil sürücüsünün yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık R.Ö. savunma verirken, müşteki M.T'nin sağlık durumu hakkında rapor bekleniyor.

Milli sporcunun öldüğü kazada otomobil sürücüsünün yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ - Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği kaza nedeniyle otomobil sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz sanık R.Ö., müşteki M.T. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma veren tutuksuz sanık R.Ö., önceki ifadelerini tekrarlayarak, büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, müşteki M.T'nin yüzünde kalıcı hasar olup olmadığına dair raporu beklemek için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Kaza, 22 Ekim 2023'te gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda meydana gelmişti. R.Ö. yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tıra arkadan çarpmış, kazada Wushu Kung Fu Avrupa şampiyonu milli sporcu Buket Kaya hayatını kaybederken R.Ö. ile M.T. yaralanmıştı. Tır şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan R.Ö. tutuklanmıştı. 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan, Ekim 2022'de de Balkan şampiyonu olan Buket Kaya'nın cenazesi ise Talas ilçesinde toprağa verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Kaza Hukuk 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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