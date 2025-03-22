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Merzifon’da Kuruyemiş Yüklü TIR’ın Dorsesinde Yangın Çıktı

Merzifon’da Kuruyemiş Yüklü TIR’ın Dorsesinde Yangın Çıktı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kuruyemiş yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Maddi hasar meydana gelen dorsedeki ürünler, çevredekilerin yardımıyla dışarı taşındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kuruyemiş yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Çevredekileri korkutan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, H.A idaresindeki kuruyemiş yüklü TIR'ın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek çekiciyi dorsesinden ayırdı. Bir akaryakıt istasyonuna yakın noktada yanan dorseyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Merzifon itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluşan dorsedeki zarar gören ürünler çevredekilerin de yardımıyla dışarı çıkartıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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