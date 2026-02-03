Haberler

Mersin'de 1,5 milyar lira değerinde 116 bin kaçak kol saati ele geçirildi

Mersin'de gümrük muhafaza ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar TL olan 116 bin 50 adet kaçak kol saati ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Mersin'de gümrük muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar TL olan 116 bin 50 adet kaçak kol saati ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen hassas, titiz ve takipli çalışmalar neticesinde önemli bir kaçakçılık olayını ortaya çıkardı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli markalara ait taklit olduğu belirlenen 116 bin 50 kol saatine el konuldu.

Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - MERSİN

