Hırsızlar "Parayı hesaba atacağız" diyerek 295 kilo zeytinyağını çaldılar

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kendilerini alıcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 295 kilo zeytinyağını 'Parayı hesaba atacağız' diyerek alarak kayıplara karıştı. Mehmet Kaplan, dolandırıldığını fark eder etmez karakola başvurdu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Karşıyaka Mahallesi Uzun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ürettiği zeytinyağlarını satmak isteyen Mehmet Kaplan, telefonla kendisine ulaşan şahıslarla anlaştı. Şüpheliler, kısa süre sonra Kaplan'ın evine geldi. Kendilerini alıcı olarak tanıtan şahıslar, 295 kilo zeytinyağını "Parayı hesaba atacağız" diyerek araca yükleyip kayıplara karıştı. Dolandırıldığını fark eder etmez karakola giden Kaplan'ın şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Eşkalleri belirlenen şüphelilerin yakalanması ve çalınan 295 kilo zeytinyağının bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Zeytinyağlarının araca yüklenip götürüldüğü anlar, Kaplan'ın komşularına ait güvenlik kamerasına da yansıdı.

Mehmet Kaplan, şahısların planlı hareket ettiğini belirterek, "Biri beni içeride oyalarken, diğeri dışarıda yağları araca yüklemiş. Komşular şüphelenip sormuş ama 'Parayı hesaba atacağız' diyerek onları da ikna etmişler" dedi.

Şahısların daha sonra kendisinden hesap numarası aldığını ancak herhangi bir ödeme yapmadan uzaklaştığını söyleyen Kaplan, "Ne para geldi ne de kendilerine ulaşabiliyorum. Telefonlarımı engellediler" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
