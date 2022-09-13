Meksika'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Meksika'nın Veracruz eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Meksika'nın Veracruz eyaletindeki Orizaba şehrinde silahlı çatışma meydana geldi. Veracruz Eyaleti Kamu Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, benzin istasyonu ve bir tırın silahlı kişiler tarafından ateşe verildiği ve saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı bildirildi. Meksika ordusu, Sivil Muhafızlar ve eyalet polisi ekipleri tarafından ortak yürütülen operasyon iki saatten fazla sürerken, Orizaba şehrinde kırmızı alarm verildi. Şehirdeki okullar ve alışveriş merkezleri tahliye edilirken, birçok işyeri de kepenk kapattı.

Veracruz Kamu Güvenlik Bakanlığı olaylar sonucunda 1 saldırganın öldürüldüğünü, 2'sinin ise yaralı olarak ele geçirildiğini açıkladı. Tutuklanan saldırganlardan birinin çete üyesi olduğu tespit edilirken, saldırının organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor. - MEXİCO CİTY