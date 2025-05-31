Manisa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

Manisa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında
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Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında, 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Mersin, Adana, Adıyaman ve İstanbul illerinde gerçekleştirildi.

Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında, "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada Mersin, Adana, Adıyaman ve İstanbul illerinde 27 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri kripto varlıklara dönüştürerek aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise hakimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Manisa halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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