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Malatya'da Kuyumcu 16 Yıldır Çalışanı Tarafından 20 Milyon TL Dolandırıldı

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Malatya'da bir kuyumcu, 16 yıldır çalıştırdığı çalışanı tarafından 20 milyon TL'nin üzerinde dolandırıldı. İ.A. adındaki çalışan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken, kuyumcu mağduriyetini bildirdi.

Malatya'da bir kuyumcu 16 yıldır yanında çalıştırdığı İ.A. tarafından 20 milyon TL'nin üzerinde dolandırıldı. Durumun fark edilmesinin ardından gözaltına alınan şahıs tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Malatya'da yaklaşık 1 yıl önce meydana gelen olayda, kent merkezinde kuyumculuk yapan Y.K. yanında çalıştırdığı İ.A.'nın hem müşteri hem de iş yeri hesaplarından yüklü miktarda vurgun yaptığını fark etti. Bunun üzerine hakkında suç duyurusunda bulunulan İ.A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs bir süre sonrası ise serbest bırakıldı.

"8 milyon TL'den fazla bir miktarın kripto para borsasına aktarıldığı belirlendi"

Olaya dair açıklamalarda bulunan kuyumcu Y.K.'nın Avukatı Emre Apak, "Yaklaşık 1 yıl önce kuyumcular çarşısındaki müvekkilimize ait iş yerinde 16 yıldır çalışan İ.A. uzunca bir süre hem işyeri hem de müşterileri hesaplarındaki paralarını kendi hesabına geçirerek bir suç eylemi içerisinde girdi ve bunu sürekli tekrarlayarak milyonları aşan bir vurguna sebebiyet verdi. Müvekkilimizin şikayeti üzerine gözaltına alınan şahıs suçunu ikrar etti. İfadesinde miktarları netleştiremeyen şahsın bankalardan gelen cevaplarda 8 milyon TL'den fazla bir miktarı kripto para borsasına aktarıldığı tespit edildi. Müvekkilimizin kendi yapmış olduğu hesaplarda ise yaklaşık 10 kilogram altın miktarına denk gelen zararın söz konusu olduğu anlaşıldı. Bunun yanı sıra müşterilerinin tüm zararları müvekkilimiz tarafından karşılandı. Gözaltına alındıktan sonra "Güveni kötüye kullanma" suçunda yargılanarak tutuklanan şahıs çok kısa bir tutukluk süresi sonrası tahliye edildi. İ.A.'nın 6. Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmekte olup aynı şahıs diğer komşu esnaflardan da paralar alarak dolandırıcılık eylemini icra etmişti bu noktada mağdur esnaflar adına yapmış olduğumuz suç duyuruları da devam etmektedir. Yapmış olduğumuz çalışmalarda şahsın suçtan elde edilen paraları özellikle kripto para borsasında kullandığı ve burada oldukça teknik işlemler gerçekleştirdiği görüldü. Bu noktada konunun araştırılması içinde ayrıca suç duyurusunda bulunduk. İlgili makamlarca kara para konusu da araştırılmaktadır. Beklentimiz önümüzdeki celsede şahsın hem üst sınırdan cezalandırılmasını hem de tutuklanmasını talep edeceğiz umarız adalet yerini bulur" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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