Malatya'da tefecilik operasyonu: 74 milyon TL'lik para trafiği ortaya çıktı

Güncelleme:
Malatya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 3 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda çeşitli belgeler ele geçirilirken, şüphelilerin hesaplarında toplam 74 milyon TL'lik para hareketi belirlendi. 3 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Malatya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ele geçirilirken, şüphelilerin hesaplarında 74 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Arguvan ilçesinde 3 şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet alacak-verecek defteri, 3 adet cep telefonu, 8 adet yazılı senet ile 7 adet tapu senedi ele geçirildi. Şüpheli şahısların mali durumlarına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede ise hesaplarında toplam 74 milyon TL tutarında para hareketi olduğu belirlendi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
