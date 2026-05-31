Ekmek yüklü tır şarampole devrildi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ekmek yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu ekmekler çevreye saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ilçesi Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen ekmek yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda bulunan ekmekler çevreye savruldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA