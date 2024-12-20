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Kütahya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Gözaltı

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Kütahya'da yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri kripto para kullanarak aktaran 5 şüpheli yakalandı. Emniyet ekipleri, yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor.

Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

KÜTAHYA - Kütahya'da yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri kripto para aracılığıyla aktardığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin kripto para transferleri aracılığıyla aklandığına dair elde edilen bilgiler üzerine harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar ve operasyonlar sonucunda isimleri belirtilmeyen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, bu tür faaliyetlere karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kütahya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ŞEN - 3.Sayfa
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