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Başkan Öten, gözaltına alındı

Başkan Öten, gözaltına alındı
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Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'ne yönelik usulsüz kredi soruşturmasında Başkan Hüsnü Öten gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.

Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iddiaya göre kredi kullandırılmasında usulsüzlük tespit edilmesi üzerine kooperatife polis ve jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında dijital materyallere ve dosyalara el konulurken, kooperatif başkanı Hüsnü Öten'in ekipler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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