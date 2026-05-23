Kurban pazarlarında sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyarı

Antalya Emniyeti, Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında sahte para ve dolandırıcılığa karşı esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban alım satım noktalarında sahte para ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplum Destekli Polislik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlükleri ekipleri, kurbanlık hayvan alım satımı için onay verilen pazar alanlarında esnaf ve vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu.

Ekipler, özellikle para, çek ve senette sahtecilik konularına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, dövizle yapılan alışverişlerde sahte para riskine ve kur farklılıklarına karşı tedbirli davranılması yönünde bilgilendirme yaptı.

Vatandaşlara alışverişlerin mümkün olduğunca nakit yapılması, çek ve senetlerin karşılıksız çıkma ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve paraların güvenli şekilde taşınması gerektiği anlatıldı.

Görevliler, alışveriş sırasında "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaşanabileceğine dikkati çekerek sahte para ve dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin bilgilendirici broşür dağıttı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
