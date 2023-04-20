Kripto para borsası Thodex'in kurucu Özer Türkiye'ye getirildi

İSTANBUL - Arnavutluk tarafından Türkiye'ye iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul'a getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığının kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Dolandırıcılık, Suç İslemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından aranan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik olarak Interpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde şahıs hakkında 23 Nisan 2021 tarihinde kırmızı bülten yayımlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Faruk Fatih Özer'in yer tespiti için İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Özer'in Arnavutluk'ta saklandığı tespit edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili Adalet Bakanlığımız bilgilendirilmiştir. 14 Haziran 2021 tarihinde Adalet Bakanlığımız tarafından hazırlanan iade evrakları, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile diplomatik kanaldan ve Daire Başkanlığımızca Interpol kanal ile Arnavutluk yetkili makamlarına gönderilerek adi geçen şahsın ülkemize iadesi amacıyla tutuklanması talep edilmiştir. Daire Başkanlığımız koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, Tiran İçişleri Müşavirliğimiz, Tiran Polis İrtibat Ofisimizin yaptığı çalışmalar ve Arnavutluk Polis birimleriyle kurduğu etkili iletişim sayesinde 30 Ağustos 2022 tarihinde Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanarak ülkemize iadesi amaçlı tutuklanması sağlanmıştır. Arnavutluk'ta yapılan yargılama neticesinde yerel mahkeme tarafından verilen Türkiye'ye iade etme kararına yapılan itirazın Arnavutluk Yüksek Mahkemesinin 14 Nisan 2023 tarihinde reddetmesi ile adi geçen şahsın ülkemize iadesi kabul edilmiştir. Arnavutluk İnterpol Birimiyle yapılan görüşmeler sonucunda ad geçenin 20 Nisan 2023 günü Türkiye saati ile 06: 30'te (Arnavutluk saati ile 07: 30'te) Tiran Havalimanından teslim alınması hususunda mutabık kalınmıştır. Bunun üzerine İnterpol-Europol ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerinden oluşan ekip, Faruk Fatih Özer 20/04/2023 günü Arnavutluk'tan teslim alarak ayni gün adli işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeline teslim etmiştir."