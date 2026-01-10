Haberler

Beyşehir'de yıldırım korku dolu anlar yaşattı

Beyşehir'de yıldırım korku dolu anlar yaşattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nde etkili yağışla birlikte düşen yıldırım, yerleşim merkezinde büyük hasara yol açtı. Bazı evlere isabet eden yıldırım sonucu elektrik tesisatı patladı, camlar parçalandı ve mahalle sakinleri panik yaşadı.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nde, etkili olan yağışla birlikte düşen yıldırım, yerleşim merkezinde korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Mahallede bazı evlere isabet eden yıldırım sonucu evlerin prizleri yerinden fırladı, kalorifer kazanı ve elektrikli kombi tamamen yandı. Elektrik direğinin dibine düşen yıldırım, elektrik tesisatını patlatarak ana yoldan kantara kadar toprağı yararak ilerledi. Yapının camları ise parçalandı. Yıldırımın düştüğü noktada toprak yarılırken, çevrede bulunan kantarda da ciddi hasar oluştu. Olay sırasında mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, yıldırım düşmesiyle oluşan hasarın maddi faturasının ağır olduğu belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle