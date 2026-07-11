Konya'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Konya'da polis ekipleri tarafından tefecilik suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Beyşehir KOM Büro Amirliği ekiplerince tefecilik suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli şahsın ikamet ve iş yeri olan 11 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen aramalarda; 1 adet tabanca, bin 173 adet fişek, 6 adet tüfek, 8 adet sikke, 4 adet el dedektörü, 936 gram esrar maddesi (daralı ağırlıklı), 9 kök kenevir bitkisi, 4 adet senet ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında "Tefecilik" suçundan adli işlem başlatılırken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı