Haberler

Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Güncelleme:
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, tefecilik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda belge ve silah ele geçirdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tefecilik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde baskı, cebir ve şiddet yoluyla vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturarak 'tefecilik' suçunu işlediği belirlenen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Operasyon kapsamında alınan arama ve el koyma kararına istinaden H.Y., Y.E.Y. ve H.Y. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 45 adet tapu senedi, 22 adet senet, 50 adet 9 milimetre tabanca fişeği ile 1 adet alacak-verecek defteri ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
