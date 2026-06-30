Kırşehir'de çok sayıda kaçak ürün yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir araçta yapılan aramada çok sayıda kaçak elektronik ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta arama yapıldı. Aramada 2 cep telefonu, 2 tablet, 5 akıllı saat, 6 kablosuz kulaklık ve taşınabilir şarj cihazı ile 1 kırıcı-delici el aleti ele geçirildi.

Olayla ilgili P.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı