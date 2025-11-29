Kırşehir'de 700 Kilo Sahte Temizlik Ürünü Ele Geçirildi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 700 kilo sahte ve faturasız temizlik ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri kent genelinde kaçak ve sahte ürünlerle ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Yapılan kontrollerde satışa hazır halde bulunan sahte temizlik ürünlerine el konuldu. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, şahıslara toplam 14 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen ürünlerin imha edilmesi için gerekli prosedürlerin başlatıldığı bildirilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KIRŞEHİR