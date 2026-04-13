Haberler

Kırklareli'nde hamsi denetimleri sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demirköy ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri av sezonunun sona ermesine yaklaşırken sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Hamsi numuneleri alınıp yasal avlanma kriterleri kontrol ediliyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde av sezonunun sonuna yaklaşılırken, ekipler denizlerde sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Demirköy ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sezon boyunca av gemilerinden düzenli olarak hamsi numuneleri alındı. Son denetimlerde de balıkların boy ve ağırlık ölçümleri yapılarak yasal avlanma kriterlerine uygunluğu kontrol edildi.

Gerçekleştirilen analizlerle hamsilerin belirlenen avlanma sınırlarına uyup uymadığı titizlikle takip edilirken, bu çalışmalarla su ürünleri kaynaklarının korunması ve balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Yetkililer, denetimlerin sezon sonuna kadar devam edeceğini belirterek, kurallara uygun avcılığın gelecek nesiller için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

